Covid-19 : qui sont les 5 millions de Français qui refusent le vaccin ?

5 millions de Français hésitent toujours, jeudi 6 janvier, à se faire vacciner. Depuis un an, le gouvernement ne parvient pas à les convaincre. "Ce n'est pas que je suis contre le vaccin, c'est juste que j'attends le bon moment. Je me dis que le vaccin a été approuvé de façon trop rapide", confie une passante. "Le nouveau variant, il y en a beaucoup qui disent que c'est juste un rhume", avance une autre. Une retraitée de 61 ans rencontrée par les équipes de France Télévisions désapprouve quant à elle la gestion de la crise sanitaire. "Se faire vacciner pour ne pas encombrer l'hôpital, moi, ça, ça m'ennuie".

Le casse-tête des seniors

Chez les adultes, les moins vaccinés sont les 30-49 ans (9,4%), ainsi que les plus de 75 ans (8,3%). Selon le docteur Luc Duquesnel, médecin de campagne, ne pas avoir de pass vaccinal n'est pas vraiment une contrainte pour les seniors dans les milieux ruraux. "Quand vous n'allez pas au cinéma, quand vous n'allez pas au restaurant, (…) ces contraintes-là n'existent pas", estime-t-il. Selon un sondage de l'Assurance maladie, les plus de 80 ans ne se vaccinent principalement pas par peur (38%) ou parce qu'eux ou leurs proches y sont opposés (27%). D'après une étude parue jeudi 6 janvier, La plupart des personnes réticentes se sont fait un avis définitif sur la question, et ne se feront pas vacciner.