Covid-19 : premier décès en France

Il avait été l'un des premiers patients atteints du coronavirus Covid-19, hospitalisés en France. Arrivé le 16 janvier, un touriste chinois de 80 ans avait déclaré la maladie le 25 janvier. Placé à l'isolement en soins intensifs depuis trois semaines, son état n'avait cessé de se dégrader. En état critique de puis plusieurs jours, il est mort vendredi 14 février. "J'ai été informée hier soir du décès du patient de 80 ans qui était hospitalisé à l'hôpital Bichat depuis le 25 janvier", explique la ministre de la Santé Agnès Buzyn au cours d'une conférence de presse.

Renforcement du dispositif de prévention

Ce touriste chinois était originaire de Hubei, une des régions les plus infectées par le Covid-19. Sa fille de 50 ans, également atteinte, n'inspire plus d'inquiétude. Elle devrait pouvoir quitter l'hôpital prochainement. C'est le premier mort en France et en Europe, le troisième en dehors de la Chine. La ministre de la Santé a annoncé un renforcement du dispositif de prévention.

