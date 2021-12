Covid-19 : les supporters de foot craignent un retour des huis clos dans les stades

"Allez, tout le monde debout !", lance le speaker du stade du Moustoir où joue le FC Lorient. La trêve hivernale pour les footballeurs de Ligue 1 a débuté avec la dernière journée de la phase aller du championnat français qui a eu lieu mercredi 22 décembre. L'OGC Nice est devenu le dauphin du PSG lors de cette 19e journée alors que les Parisiens ont été accrochés à Lorient (1-1). Pour l’occasion, le Moustoir avait fait le plein.

Un stade à guichets fermés avec de l'ambiance, mais les supporters ont bien conscience que le décor pourrait être différent pour la reprise du championnat en 2022. "Je pense que le gouvernement va resserrer les vis et qu'il y aura des huis clos pour le foot pro au mois de janvier, estime Jean-Yves, supporters lorientais, qui s'inquiète aussi pour un possible arrêt du championnat amateur.

"On croise les doigts"

Pour faire face à la flambée des cas de Covid-19 et à la propagation rapide du variant Omicron, certains pays européens ont réinstauré des jauges de public dans les stades, d'autres ont généralisé les huis clos, notamment en Allemagne. Nicolas sait que cette menace de matchs sans supporter est réelle dans les stades en France : "On croise les doigts pour que ça n'arrive pas et pour qu'on puisse continuer à vivre normalement."

Alexandre, supporter parisien basé en Bretagne, est plus optimiste : "Je fais confiance au foot français pour justement assurer toujours les matchs parce qu'on en a besoin. Même pour les joueurs, je pense que c'est bon d'avoir des supporters, c'est important. Donc non, je n'ai pas peur."

Il faut que les supporters soient toujours dans les stades. Le foot sans supporter, ce n'est plus du foot Alexandre, supporter du PSG à franceinfo

Mais vu la situation sanitaire dans l'Hexagone, les supporters n'auront peut-être pas d'autre choix que d'accepter de nouvelles restrictions.