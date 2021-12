Ligue 1 : Paris et l'OM neutralisés, Montpellier s'enhardit, vague de cas de Covid, match reporté... Ce qu'il faut retenir du multiplex de la 19e journée

La 19e journée de Ligue 1, la dernière de l'année 2021, disputée en multiplex mercredi 22 décembre, a offert une pluie de buts. Au total, 25 ont été inscrits en neuf rencontres, et pas dix comme initialement prévu. Retour sur les faits marquants de cette soirée très agitée.

L'info : le PSG, un leader aux pieds d'argile

Un nul arraché in-extremis, une rencontre finie à 10, et une impression inquiétante. Paris n'a pas fini l'année en beauté. Onze tirs, c'est la quantité de frappes tentées par Lorient en première période face à Paris. Selon OptaJean, cela correspond au record de tirs subis par le PSG cette saison en Ligue 1, record égalé.

11 - Paris a subi 11 tirs en première période contre Lorient, égalant son record en Ligue 1 cette saison déjà établi à Lens le 4 décembre et contre Clermont le 11 septembre. Vulnérable. #FCLPSG pic.twitter.com/GbiUQbkLCQ — OptaJean (@OptaJean) December 22, 2021

Cette fragilité défensive est symptomatique du PSG version 2021/2022, qui subit également un grand nombre de tirs en Ligue des champions. Mais cette fois ce n'est pas le City de Guardiola qui a fait parler la poudre face aux Rouges et Bleus mais Lorient, la pire attaque de Ligue 1 (seulement 14 buts inscrits jusque-là), mais auteur d'une solide performance à domicile, à l'image de l'ouverture du score splendide de Monconduit (40e). Sur un but de Mauro Icardi en toute fin de match (90e+1), le PSG s'en sort de nouveau in extremis, mais va devoir trouver une solution s'il ne veut pas connaître une année 2022 difficile. Sergio Ramos, entré à la pause, a été exclu (85e).

La bonne affaire : Nice dauphin aux dépens de Marseille

C’était l’un des enjeux de ce multiplex, la deuxième place en championnat. Et il y a eu du mouvement. Menés au score à partir de la 75e minute par Reims malgré leur domination, les Marseillais ont longtemps buté sur un Predrag Rajkovic excellent sur sa ligne. Malgré leur égalisation sur pénalty après une faute de Gravillon sur Payet dans le temps additionnel, les Phocéens (réduits à 10 après l’exclusion de Bamba Dieng à la 85e) ne parviennent pas à conserver leur place juste derrière le PSG au classement.

Quand tu termines la phase aller à la 2ème place #OGCNRCL #OGCNice pic.twitter.com/UOhxICRJmJ — OGC Nice (@ogcnice) December 22, 2021

Car les Niçois ont réalisé la belle opération de la soirée. Face à une équipe de Lens combative et organisée autour d’un milieu à trois plus dense que d’habitude, les Niçois ont également été menés à partir de la 30e après un but de Kalimuendo. Mais le premier but de Lemina (63e) avec son club et une jolie réalisation de Justin Kluivert (79e) en solo ont permis aux Aiglons de prendre leur envol et de s’imposer (2-1). A égalité de points avec l’OM (33 points), Nice reprend la place de dauphin grâce à une meilleure différence de but (+ 12 contre + 11).

La déception : pas d'embellie pour Saint-Etienne et Lyon

Ennemis jurés, les deux clubs voisins peuvent pourtant partager un constat relativement similaire après les matchs de ce soir. Lyon avait plutôt bien entamé le match en se montrant très agressif. Les trois changements opérés par Peter Bosz à la mi-temps (Cherki pour Paqueta, Toko Ekambi pour Da Silva et Guimaraes pour Caqueret) ont semblé faire leur effet, avec l'ouverture du score lyonnaise grâce à une tête sur corner du jeune Gone Castello Lukeba (56e ). Mais trois minutes plus tard, Metz a recollé sur un magnifique enchaînement de Boubacar Traoré. Avec ce nul (1-1), les Lyonnais enchaînent un quatrième match sans victoire en Ligue 1.

Le coach Peter Bosz après #OLFCM : « On est déçu du résultat. Contre Metz à domicile, il faut gagner. La deuxième période était mieux. Mais ce match est une grosse déception. Il fallait changer des choses à la mi-temps. Je suis sûr qu’on va faire mieux en 2022. » pic.twitter.com/1T0CgNG5uG — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2021

Appelé au chevet d'une équipe de Saint-Etienne moribonde, Pascal Dupraz effectuait sa première en Ligue 1 et à Geoffroy Guichard. Mais n'a pas encore trouvé l'antidote. Pourtant, les Stéphanois ont semblé mieux que lors de leurs dernières sorties, avec un bloc plutôt cohérent, et de vraies occasions de marquer sans pour autant y parvenir. Un raid solitaire de Kolo-Muani conclu par un superbe but (83e) pour Nantes (1-0) est venu priver les Verts du moindre point. Cinquième défaite consécutive en Ligue 1 pour Saint-Etienne, lanterne rouge du championnat avec 12 points.

Le chiffre : 33

C'est le nombre de buts inscrits par Montpellier à l'issue de la phase aller. Avec les quatre marqués ce mercredi contre Angers (4-1) par Savnier (14e, Cozza (30e), Ristic (51e) et Mavividi (77e), les Héraultais pointent au deuxième rang des meilleures attaques de Ligue 1, à égalité avec Rernes, Stasbourg et Lens, mais derrière l'armada parisienne. Et surtout, les Montpellierains occupent la 5e place du classement, à deux longueurs du dauphin niçois.

Le contexte : la Ligue 1 face à une hausse des contaminations

Les matchs n'avaient pas encore commencé qu'un élément saute déjà aux yeux : la cascade de contaminations au Covid-19 dans plusieurs clubs de Ligue 1. Bordeaux, le Stade de Reims, Angers mais aussi le PSG ont indiqué avoir un certain nombre de cas positifs au sein de leur effectif professionnel.

Communiqué médical du SDR — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 22, 2021

Les chiffres ont de quoi impressionner. Si le PSG ne s'en tire pas trop mal avec deux joueurs contaminés et un placé à l'isolement par précaution, ce n'est pas le cas pour les autres. A Reims ce sont six cas de Covid qui ont été détectés, " quatre joueurs ainsi que les deux membres du staff" selon le communiqué du club rémois. Le SCO d'Angers n'a pas communiqué le nombre de contaminés en son sein, mais son départ vers Montpellier a été retardé en attendant que le reste des joueurs et le staff, considérés comme cas contacts, soient testés.

Du côté de Bordeaux, on a tout bonnement failli ne pas disputer la rencontre face à Lille. Les Girondins ont vu neuf joueurs contaminés.

L'imprévu : match reporté entre Clermont et Strasbourg

Un match n'a effectivement pas pu se tenir, mais rien à voir avec le Covid. La rencontre Clermont-Strasbourg a été reportée à cause d'un épais brouillard sur le terrain. A quelques minutes du début du match, l'arbitre et les deux clubs ont constaté la très faible visibilité sur la pelouse auvergnate, avec une véritable purée de pois et des températures hivernales proches de 0 degré.

Le match entre Clermont et Stasbourg du 22 décembre 2021 a été reporté à cause d'un épais brouillard. (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

La LFP a indiqué dans un communiqué qu'"en raison des conditions climatiques, le match Clermont Foot 63 - RC Strasbourg Alsace (...), initialement prévu le mercredi 22 décembre 2021 à 21h00, est reporté à une date ultérieure qui sera déterminée par la commission des compétitions de la LFP". Cette rencontre devra donc être reprogrammée début 2022.