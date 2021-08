Covid-19 : les écoles s'équipent en capteurs de CO2

Le capteur de CO2 s'apprête, lui aussi, à faire sa rentrée des classes. Dans une école de Royan (Charente-Maritime), ce petit boîtier va permettre de mesurer la qualité de l'air pour limiter la transmission du Covid-19 par aérosol. "La concentration d'enfants dans une même classe peut faire monter ce taux de CO2, explique Eliane Ciraud-Lanoue, adjointe au maire en charge de la santé. Grâce à ces capteurs, nous pouvons analyser la qualité de l'air et procéder à des aérations supplémentaires."

Un système non obligatoire

Cet outil a tout de même un coût. À Royan, 90 boîtiers vont être installés dans huit écoles. Le montant de la facture s'élève à 13 000 euros. N'ayant pas un caractère obligatoire, tous les établissements n'en seront pas équipés. Et ce flou agace certains représentants de parents d'élèves. "Pour beaucoup de petites communes, on sait que ce sera difficile à mettre en place, et là, c'est pareil, à qui va incomber la charge des installations ? C'est encore au niveau des collectivités", déplore Karine Aulier, présidente de la FCPE-17. Côté enseignants, cela fait déjà plus d'un an qu'ils le réclament. Certaines écoles ont même prévu de renforcer ce dispositif avec des purificateurs d'air.