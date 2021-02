Covid-19 : les cas positifs tendent à diminuer chez les plus de 80 ans

Toujours vivement touchée par la pandémie de Covid-19, la France est peut-être en train de vivre une nouvelle étape dans cette épreuve, qui dure depuis quasiment un an. Ainsi, les moins de 50 ans seraient désormais plus contaminés. C’est une bonne nouvelle "pour les plus de 80 ans, qui sont tout de même ceux qui sont le plus à risque de faire des formes graves", estime le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, mardi 23 février.

Une couverture vaccinale plus haute chez les personnes âgées

Sur un schéma issu de CovidExplorer, on observe en effet qu’au moins de janvier, la courbe concernant les plus de 80 ans tend à baisser. Toutefois, deux courbes montent : celles des patients âgés de 20 à 60 ans. "Ils sont maintenant les moteurs de l’épidémie", ajoute le médecin. Cette situation s’applique notamment par l’augmentation de la couverture vaccinale chez les plus âgés.







