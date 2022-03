Covid-19 : le virus circule encore beaucoup, même si les mesures sanitaires ont été allégées

Beaucoup de questions sont posées sur l’allègement des mesures sanitaires et le Covid, dans notre rubrique "On vous répond", mercredi 16 mars, pour le 13 Heures de France 2. On en parle avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

"Pourquoi a-t-on le masque dans les transports en commun, alors qu’on ne l’a plus du tout partout dans les rues ou dans les autres établissements ?", s’interroge Maël. Selon une étude française publiée l’été dernier, "en réalité, il n’y a pas de surrisque dans les rues, dans les magasins, alors qu’il y a un surrisque dans les transports", explique Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures de France 2. Un autre élément qui revient beaucoup, posé par Frédérique : "Je me demande si on n’a pas enlevé les masques trop tôt."

Une hausse des transmissions est à prévoir

"C’est vrai que c’est peut-être un petit peu tôt, parce que le virus circule encore beaucoup, et l’institut Pasteur a calculé qu’il y allait avoir une hausse des transmissions, entre + 40 et + 130 %", indique Damien Mascret. Alice se demande pourquoi la quatrième dose n’est accessible qu’aux personnes âgées de plus de 80 ans. "Ce sont les personnes les plus à risque de faire des formes graves et les personnes qui sont les plus loin parfois de leur troisième dose", répond le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret.

