Covid-19 : le nouveau variant sud-africain détecté en Belgique

Omicron, c'est le nom du nouveau variant découvert en Afrique du Sud. Potentiellement plus contagieux que le virus actuel, il inquiète les gouvernements. Depuis quelques heures, la France, l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni ou encore le Japon ont stoppé leur liaison avec les pays d'Afrique australe et avec l'Afrique du Sud. Sur place, les étrangers se pressent à l'aéroport et tentent de quitter le pays au plus vite.



Deux cas de Covid suspects étudiés en France

Officiellement, plusieurs dizaines de cas sont déjà détectés dans cinq pays : en Afrique du Sud, au Botswana, en Israël, à Hong-Kong et en Belgique. La Belgique est le premier pays européen touché. Non vaccinée, cette personne revenait d'Égypte et a aussi transité par la Turquie. 50 cas de Covid suspects sont actuellement étudiés en Belgique et deux le sont en France.