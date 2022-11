Covid-19 : l’avocat des anti-pass Fabrice Di Vizio condamné à six mois de suspension avec sursis par l’Ordre des avocats

La défense de l'avocat, figure du mouvement anti-pass sanitaire et des milieux complotistes, réfléchit à faire appel ou non.

L'avocat Fabrice Di Vizio, figure du mouvement anti-pass sanitaire et des milieux complotistes, a été sanctionné mercredi 2 octobre par l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Il a été condamné à six mois de suspension avec sursis, a appris franceinfo de sources concordantes. La défense de Fabrice Di Vizio réfléchit à faire appel ou non.

Dans la citation à comparaître adressée à Fabrice Di Vizio, que franceinfo a pu consulter en septembre 2022, il était reproché à l'avocat un "manquement aux principes essentiels [...] de la profession d'avocat, de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de confraternité, de délicatesse, de modération, de courtoisie et, à l'égard de ses clients, de prudence". Un comportement "impétueux" pouvant "nuire" à l'image de la profession d'avocat.