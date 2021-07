Covid-19 : la pression monte dans les hôpitaux

Dans cet hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne), six patients Covid, dont deux sont en réanimation, contre un la semaine dernière. L'hôpital se prépare une éventuelle quatrième vague, avec un dispositif bien rôdé. "Il n'y a pas d'improvisation du tout, on dit être prêts, vous dire qu'on est prêt, pas tout à fait parce que c'est la période estivale, la période des congés",explique le docteur Ker-Eddine Hamdi. Dans cet hôpital, un tiers du personnel soignant est en congé et ceux qui restent n'attendent plus que ça pour souffler un peu.



Les congés sont un sujet d'inquiétude, les soignants craignent que la direction de l'hôpital ne doive rappeler le personnel en congés. "On est très fatigués", souffle une soignante. "On a déjà eu deux fois des vacances interrompues donc oui là, ce serait dur", témoigne une autre. Chaque jour le directeur surveille la progression des infections Covid dans la région pour savoir s'il devra rappeler ou non ses soignants. Samedi 24 juillet dans toute la France, près de 7 000 malades du Covid étaient pris en charge dont près de 878 placés en réanimation.