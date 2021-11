Covid-19 : la menace plane sur les marchés de Noël

À Nantes, dans la Loire-Atlantique, comme dans de nombreuses grandes villes en France, les marchés de Noël font leur retour. Un retour timide, alors que l'épidémie de Covid-19 devient de plus en plus importante depuis quelques semaines. À Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le masque est également obligatoire pour accéder au marché de Noël. Beaucoup de visiteurs redoutent que la situation empire.



Des craintes chez les vendeurs

Dans le sud de la France, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les marchands redoutent une fermeture précipitée des marchés. Les passants et clients déambulent tout de même dans les allées du marché de Noël de la commune. "Tout le monde a des craintes", déclare une vendeuse. Quant au plus grand marché de Noël, à Strasbourg (Bas-Rhin), il n'est toujours pas ouvert et demandera également aux passants de porter le masque.