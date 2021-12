Covid-19 : la fermeture des théâtres et cinémas suspendue par la justice belge

Les lieux culturels étaient censés être fermés en Belgique depuis dimanche 26 décembre par mesure de précaution contre l’arrivée du variant Omicron qui représente désormais plus de 50% des contaminations au Covid-19 dans le royaume. Une manifestation rassemblant plusieurs milliers de personnes s'est déroulée dimanche dernier à Bruxelles pour protester contre cette fermeture. Une partie du secteur de la culture menait par ailleurs une fronde contre la décision gouvernementale : plusieurs dizaines de cinémas et théâtres avaient décidé de rester ouverts malgré tout. Le Conseil d’État belge leur donne en quelque sorte raison, car il a suspendu mardi 28 décembre dans la soirée la fermeture du secteur culturel.

Les autorités n'ont pas démontré "en quoi les salles de spectacle relevant du secteur culturel seraient des lieux particulièrement dangereux pour la santé et la vie des personnes en tant qu'ils favoriseraient la propagation du coronavirus, au point qu'il soit nécessaire d'en ordonner la fermeture", a estimé le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative belge. Dans le même temps, les cafés et restaurants restent ouverts jusqu'à 23 heures dans tout le pays.

A la recherche d'un "équilibre"

Le Conseil d'État avait été saisi en référé par le producteur d'un spectacle programmé dans l'une des communes de Bruxelles. Sa décision, dont le gouvernement ne peut faire appel, est applicable immédiatement. Elle est valable le temps qu'une décision soit prise sur le fond, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.

Pour la ministre de l’Intérieur belge Annelies Verlinden, le gouvernement doit revoir sa copie : "En ce qui me concerne, une proposition pourrait être de revenir aux mesures d’avant. Il me semble parfait de regarder ce que nous pouvons faire pour rendre tout de même possible une offre culturelle limitée, comme la voix du secteur culturel y a très fortement appelé ces jours derniers. Tout en tenant compte du virus Omicron qui augmente encore, et éviter que la pression sur les hôpitaux augmente de manière déraisonnable. On doit chercher cet équilibre."

"Nous analysons actuellement en profondeur l'arrêt du Conseil d'Etat. Toutes les concertations nécessaires auront lieu rapidement" Le cabinet du Premier ministre belge

Le secteur culturel a salué la décision du Conseil d’État que certains qualifient même d’historique et de victoire de la démocratie. En attendant, les spectateurs belges n’ont jamais été aussi nombreux dans les théâtres qui avaient décidé de braver l’interdiction en restant ouverts.