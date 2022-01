Covid-19 : la cinquième vague sévit toujours

Alors que la cinquième vague est présente depuis quelques semaines, l'épidémie ne faiblit pas. Un nouveau cap a été franchi avec les 500 000 contaminations en 24 heures en France. Par ailleurs, 30 189 personnes sont hospitalisées. Une pression qui ne baisse donc pas pour le personnel soignant qui en subit les conséquences de plein fouet.

Des lits supplémentaires

Dans le service du centre hospitalier universitaire de Nice (Côte d'Azur), le Covid-19 prend de plus en plus de place. Pour soulager les urgences et offrir une meilleure prise en charge, des lits supplémentaires ont été ajoutés. "Il y avait quatre lits dédiés au Covid au début du mois de janvier, suite à la demande importante et au flux sur les urgences, on en a eu quatre depuis dix jours", explique Claude Borja, cadre de santé gériatrie post urgence.