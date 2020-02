Covid-19 : l'Italie en alerte

Le gouvernement italien avait donné rendez-vous en fin d'après-midi, samedi 22 février. Après les deux décès dans le nord du pays, la population est en alerte. Les autorités devaient donner de nouvelles mesures pour tenter de juguler la contamination. "Oui, mais voilà, manifestement ces mesures trainent, parce que c'est difficile, parce que le gouvernement italien ne sait pas exactement comment il va pouvoir contrôler le phénomène qui est en train de toucher plusieurs régions en Italie", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de la ville touchée de Codogno.

Vers l'intervention de l'armée

"Il y aura des confinements encore plus importants, sans doute l'intervention de l'armée, mais on cherche aussi à comprendre exactement ce qui est en train de se passer et pour être franc, ce soir, il y a des doutes", conclut le journaliste. Dans le nord du pays, les contaminations sont en hausse ces dernières heures.