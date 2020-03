Covid-19 : l'enseignement à distance mis en place

Grâce au Conseil national d'enseignement à distance (Cned), une plateforme gratuite a été mise en place pour pallier à la situation liée au coronavirus. Nommée "Ma classe à la maison", elle est accessible via une adresse web et un compte au nom de l’élève. Elle propose deux volets : le premier concerne les ressources pédagogiques pour les élèves de la grande section de maternelle à la terminale. Par exemple, un élève au collège aura un nombre de matières à travailler pendant 3 à 4 heures par jour.

Classe virtuelle

Si l'élève est en maternelle ou en primaire, la présence d'un adulte est requise afin qu'il puisse naviguer sur la plateforme. Autre volet, la continuité pédagogique, elle permet d'assister à une classe virtuelle. Il est donc possible d'échanger avec un enseignant, il peut ainsi donner des cours et des travaux à faire à la maison via la messagerie électronique ou l'espace numérique de travail. La plateforme est accessible via ordinateur, tablette ou encore smartphone.

Le JT

Les autres sujets du JT