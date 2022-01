Covid-19 : l'autotest, un outil imparfait mais qui permet de "réduire le risque"

Dans cette pharmacie, depuis quelques semaines, deux questions qui reviennent : y a-t-il des autotests disponibles ? Et sont-ils fiables ? Pour qu'ils soient efficaces, ils doivent être bien réalisés, et l'utilisateur doit prendre le temps de lire le mode d'emploi. "Il faut bien lire le mode d'emploi, s'en imprégner et commencer le test après. (...) Si on le respecte, la fiabilité est de 99%", assure un pharmacien.

"Réduire le risque"

Selon une étude américaine, l'autotest serait surtout efficace pour les personnes contagieuses, à 92% lorsqu'elles ont des symptômes. Une autre étude cependant montre des taux beaucoup plus bas, avec 44% d'efficacité chez les asymptomatiques, 63% chez les symptomatiques. Mais l'épidémiologiste Antoine Flahault reste convaincu de l'utilité de l'outil : "Il ne faut pas chercher le zéro risque, il faut chercher à réduire le risque et les autotests permettent de réduire le risque".

Parmi nos sources :

- Ministère de la Santé

- Direction générale de la santé

- Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine.

Liste non exhaustive