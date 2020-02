Covid-19 : Juventus-Inter et quatre autres matchs du championnat italien programmés ce week-end seront joués à huis-clos

Outre le choc entre la Juventus, leader, et l'Inter (troisième de la Serie A), les autres rencontres concernées sont Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia.

Le choc entre la Juventus et l'Inter Milan ainsi que quatre autres matches du championnat d'Italie qui doivent se dérouler ce week-end se dérouleront à huis-clos à cause de l'épidémie de coronavirus qui s'accélère en Italie. La Ligue italienne de football l'a annoncé, jeudi 27 février. Outre le choc entre la Juventus, leader, et l'Inter (troisième de la Serie A), les autres rencontres concernées sont Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia.

La décision de la Ligue est un prolongement de l'accord donné lundi soir par le gouvernement italien à l'organisation de matches à huis clos dans six régions du nord de l'Italie. Les six régions concernées, les plus touchées par l'épidémie, sont la Lombardie, la Vénétie et le Piémont, les trois les plus touchées par la maladie, mais aussi le Frioul-Vénétie julienne, la Ligurie et l'Emilie-Romagne. Selon le dernier bilan, 650 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus en Italie. Dix-sept patients sont morts.