Covid-19 : en Chine, même avec des symptômes, on peut maintenant se rendre au travail

Après la politique zéro Covid, les Chinois vivent désormais avec le virus. Un changement brutal encouragé au quotidien par les autorités, en contradiction avec les discours officiels de ces trois dernières années. Et il y a de quoi être étonné.

La Chine semble avoir complètement tourné la page de la politique zéro Covid. Après la levée des restrictions sanitaires, c’est maintenant une vie totalement nouvelle qui a démarré pour les Chinois. Il y a encore quelques semaines de cela, les personnes positives au Covid-19, considérées comme dangereuses pour la société, étaient enfermées de force.

>>> Levée des restrictions Covid-19 : les Chinois inquiets se ruent sur les médicaments contre la fièvre

Le discours officiel est maintenant à l’opposé. Dans certaines provinces, les Chinois positifs non seulement ne sont plus isolés, mais sont même encouragés officiellement à sortir de chez eux pour venir travailler. Comme l'explique sans ambiguïté ce haut responsable du gouvernement de la province du Zhejiang : "Les personnes avec des symptômes légers ont la possibilité de se rendre dans les entreprises avec de bonnes protections personnelles."

La municipalité de Chongqing a également autorisé les personnes positives ayant des symptômes légers à venir sur leur lieu de travail. À Pékin, les termes sont un peu différents. Les autorités de la capitale ont expliqué que les personnes contaminées pouvaient revenir dans leurs entreprises une fois la période d’auto-isolement terminée. Et il n’y a aucun résultat de test à présenter avant d’effectuer ce retour. L’objectif de ce nouveau discours est de favoriser coûte que coûte le retour au travail, afin de réduire le plus possible les effets de la vague de contamination sur l’économie chinoise. Depuis cette flambée de Covid-19, de nombreuses entreprises et usines voient leur activité fortement perturbée en raison d’un personnel majoritairement malade et donc absent.

"L'immunité de notre corps est en train de se renforcer"

Ce revirement spectaculaire a d’abord surpris de nombreux employés pas du tout habitués à ce genre de discours, mais les Chinois commencent désormais à s’accoutumer comme à Pékin, devant un immeuble d'entreprise. Positif ou négatif ? On ne se pose plus vraiment la question. "Les entreprises sont destinées à survivre et à fonctionner, explique un Pékinois. Nous devons donc vivre avec le virus peu importe ses mutations. L'immunité de notre corps est en train de se renforcer." Une jeune styliste qui retrouve son entreprise, cinq jours après avoir été infectée affirme que "tout se passe bien, il y a encore beaucoup de malades, mais j’ai l’impression que ceux qui reviennent au bureau sont rétablis. La vie normale reprend comme avant."

Même la terminologie officielle a évolué, les autorités ne parlent plus de pneumonie du coronavirus, mais d'un simple rhume Covid. Quant à l’expression "politique zéro Covid", elle est désormais bannie des médias officiels.