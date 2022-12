Chine : le nouveau discours officiel sur le Covid-19 déstabilise la population

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

La Chine a annoncé un allègement général des restrictions sanitaires qui étaient en vigueur dans le pays. C'est le début de la fin pour la politique zéro Covid, jusqu’ici présentée comme la seule solution pour permettre à la Chine de faire face à l’épidémie.

Ce changement radical s’accompagne d’un tout nouveau discours officiel sur le Covid-19, avec des mots que les Chinois n’avaient vraiment pas l’habitude d’entendre depuis 2020. Le discours officiel jusqu’ici mettait en avant le caractère dangereux du Covid, la nécessité de s’en protéger le plus possible. Aujourd’hui, on est à l’opposé. C’est la vice-Première ministre Sun Chunlan qui a donné le ton la semaine dernière. La "madame Covid" du gouvernement central a déclaré que le variant omicron était moins pathogène, et elle s’est prononcée pour une optimisation de la politique sanitaire.

Le discours a depuis été repris par la presse officielle, au risque de se contredire. Depuis 2020 en effet , la plupart des médias officiels insistent sur la gestion désastreuse de l’épidémie par les pays occidentaux qui ont accepté de vivre avec le virus. Aujourd’hui ces mêmes médias semblent avoir oublié ces critiques. Par exemple le principal quotidien d’Etat, à Pékin, s’adresse à ses lecteurs avec ces mots : "Ne soyez pas terrifiés. Prenez juste quelques précautions contre le virus." Le journal Global Times propose même d’abandonner le nom de "pneumonie Covid" pour parler à la place de "maladie infectieuse".

Une propagande officielle destinée à préparer la population à un changement de politique radical. Même certains médecins qui se montraient jusqu’ici alarmistes font désormais preuve d’un calme étonnant. Comme par exemple ce médecin à Shanghai, qui dit que désormais 99,5 % des personnes positives peuvent rester à la maison avec un simple traitement contre la fièvre. Si on revient ne serait-ce qu’un mois en arrière, ce genre de propos était tout simplement inimaginable. La seule solution préconisée était la mise à l’écart, l’internement des personnes positives.

Les Chinois déstabilisés par ce nouveau discours

Quand depuis trois ans on vous martèle le même message en continu sur la dangerosité du Covid, et que tout d’un coup, on a un discours opposé, il y a de quoi être déstabilisé ! Pour la grosse majorité des Chinois qui n’ont pas accès aux sites occidentaux et qui ne savent pas ce qui se passe à l’étranger, cela crée un sentiment de peur.

Depuis le début de la semaine, les Chinois se précipitent sur les médicaments anti-fièvre et sur un médicament traditionnel en poudre, utilisé pour réduire les symptômes du Covid. Mais tout cela est épuisé dans les pharmacies, ce qui renforce l’inquiétude. Redoutant une vague de mortalité, beaucoup de Chinois ne sont pas vraiment rassurés par le nouveau discours apaisant de la propagande.