Covid-19 : deux patients hospitalisés à Antibes transférés à Lille

Au centre hospitalier d'Antibes (Alpes-Maritimes), la cheffe du service de réanimationn n'a pas une minute à perdre. Au téléphone avec le Samu, la docteure Cécilia Benard organise le départ de deux patients atteints d'une forme grave du Covid-19. Ils vont être transférés par avion à Lille (Nord). "On vient d'appeler les familles (...), on va leur expliquer l'urgence et la nécessité de faire ce transfert", explique Dr. Cécilia Benard.



Aucun autre transfert prévu

Face à la montée du variant Omicron, l'hôpital est saturé. Ces derniers jours, trois lits supplémentaires ont été ouverts en réanimation. Treize lits, au total, sont déjà occupés à 90% par des malades non vaccinés. Pour l'heure, d'après l'Agence régionale de santé, aucun autre transfert n'est à prévoir dans le département des Alpes-Maritimes, mais la situation pourrait rapidement changer selon l'évolution de la situation sanitaire.