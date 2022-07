Covid-19 : dans les stations balnéaires, un début de saison estivale sur fond de reprise épidémique

Les premiers touristes de juillet sont arrivés sur la plage d’Antibes (Alpes-Maritimes), heureux de profiter de températures agréables. Mais certains vacanciers ont décidé de repartir avant la ruée de touristes. Comme ces touristes, effrayés par la remontée des contaminations du Covid-19 : "Ça nous posait problème dans les grandes surfaces, dans les magasins, les restaurants. C’est une crainte."



Te sts de dépistage gratuits

Dans un camping à Antibes, les juillettistes sont attendus en fin d’après-midi, samedi 2 juillet, et la directrice vérifie les moindres détails, avec toujours à l’esprit le Covid. "On n’a tout simplement pas enlevé les mesures qui avaient été prises en 2020", dit Claire Cohen, directrice du camping du Pylône. Une pharmacie à Montpellier (Hérault) constate qu’habitués et touristes se montrent plutôt prévoyants. Les tests de dépistage sont gratuits pour tous ceux qui ont un schéma vaccinal complet.