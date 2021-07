Covid-19 : Baléares, l’Espagne face à un cluster géant

La progression du variant Delta se poursuit. En Espagne, un cluster géant s’est formé au retour d’un voyage d’étudiants venus de Majorque, dans les Baléares. Jusqu’à 230 étudiants ont été regroupés et placés dans un hôtel par les autorités ibériques. Certains se disent séquestrés. “Ils nous ont isolés de force sans nous faire de test PCR, témoigne une étudiante dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. On risque d’être infectés ici parce que beaucoup de personnes à l’intérieur de l’hôtel ont le virus.”



Près de 2000 infectés



Beaucoup d’étudiants reconnaissent ne pas avoir respecté les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale pendant leur voyage. Ce foyer géant se serait propagé à 12 autres régions espagnoles au gré du retour des étudiants dans leur foyer. Près de 6000 jeunes sont à l’isolement partout en Espagne et près de 2000 personnes ont été infectées, selon la ministre de la Santé espagnole, Carolina Darias.