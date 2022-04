Covid-19 : au Royaume-Uni, face à la reprise de l'épidémie, les entreprises tournent au ralenti

Actuellement, cinq millions de personnes sont contaminées par le Covid-19 au Royaume-Uni. C'est un record. L'explosion des chiffres relance les critiques contre Boris Johnson et sa stratégie de vivre avec le coronavirus. Plus de restrictions, plus d'isolement obligatoire pour les personnes testées positives et plus de tests gratuits pour les personnes symptomatiques depuis le 1er avril. Résultat : un rebond du nombre de cas qui a déjà des conséquences économiques dans les écoles, chez les éboueurs ou dans les transports.

Des vols annulés

De longues files d'attente ont été vues dans les aéroports, à cause de personnels malades aux portes d'embarquement, des compagnies aériennes ont même dû annuler des vols. Les perturbations devraient encore continuer cette semaine, en pleine période de vacances scolaires pour les Britanniques, explique la journaliste de France Télévisions Maëlys Septembre.