Couvre-feu : le rythme effréné des supermarchés

C’est l’un des endroits qui a le plus été touché par les mesures de couvre-feu mises en place en France. Les supermarchés vivent à un rythme beaucoup plus intense depuis plusieurs semaines. Le panier moyen est en hausse, les magasins doivent alors renforcer les stocks, avec parfois des produits phares très surprenants. "La valeur refuge, c’est le papier toilette. Ne me demandez pas pourquoi, je ne me l’explique pas non plus", s’interroge Christophe Martel, directeur d’un Intermarché.

Les clients s’adaptent

Les salariés des supermarchés ne sont pas les seuls à devoir modifier leurs habitudes. Du côté de la clientèle, certains essayent de venir dans les enseignes à des moments où l’affluence est assez faible afin d'éviter les risques de contamination au coronavirus. D’autres préfèrent ne pas prendre de risque et effectuent leur course via le drive.