Couvre-feu : face aux vacances de la Toussaint bouleversées, les Français s'adaptent

Face à la pandémie de Covid-19 qui tend à croitre en France, la situation devient très compliquée. 54 départements français sont désormais concernés par un couvre-feu, à partir du vendredi 23 octobre, minuit. Pour les vacanciers, les vacances de la Toussaint vont être très chamboulées. C’est le cas pour un couple qui a prévu un week-end en amoureux à Saint-Cyr-sur-Mer (Var). "On aurait pu se faire un restaurant mais on ne le fera pas. On trouvera une alternative", relativise l’homme.

Trouver des plans de secours

"Ce soir, on ira chercher une pizza", renchérit sa compagne, qui prend la chose avec philosophie. En effet, le Var est passé, jeudi 22 octobre, en zone d’alerte maximale avec le même type de couvre-feu que dans de nombreux départements, de 21 à 6 heures. Si certains habitants se félicitent de cette décision, d’autres sont sceptiques. "Je ne trouve pas ça terrible et je ne pense pas que cela serve à quelque chose", juge ainsi une habitante.