Côte-d’Or : le maire en renfort à la cantine

À cause du Covid-19, le personnel manque dans les écoles. Faute de bras, la cantine le maire de la commune d’Ouges (Côte-d’Or) et son équipe prêtent main-forte pour la garder ouverte.

À Ouges (Côte-d’Or), la dame de cantine c’est monsieur le maire. Trois des six employés de la restauration étant malades, c’est l'élu qui assure le service. “C’était une volonté, pour nous, de maintenir ce service. C’était un impératif, toujours dans la mesure du possible, et on est très heureux d’avoir pu le faire”, explique Jean-Claude Girard, maire (sans étiquette).



“Ils font de leur mieux ”

Et pour cela, plusieurs agents se prêtent au jeu. Agnès Noirot, la secrétaire de mairie, a été nommée responsable des desserts. “Ça se passe bien, on a l’habitude de s’aider quand quelqu’un manque, donc on est polyvalent”, commente-t-elle. Une formule exceptionnelle qui plaît, visiblement, aux enfants. “Ils font de leur mieux, et ça se voit. C’est pas leur travail, mais il le font bien quand même”, souligne un garçon. Christian Legros a rejoint l'équipe aussi. L’ancien pompier s’est porté volontaire.