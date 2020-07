Coronavirus : une maladie contagieuse avant les premiers symptômes

Mercredi 8 juillet, à Marseille (Bouches-du-Rhône), il fait très beau et le masque tient chaud. Un peu partout en France, le relâchement face aux gestes de sécurité contre le virus, est perceptible. Ne plus porter son masque est un comportement risqué, car les personnes porteuses du virus sans le savoir sont contagieuses. C’est ce que confirme une synthèse d’étude de Santé publique France portant sur plus de 20 000 personnes dans le monde.



Contagiosité maximale deux à trois jours avant les premiers signes

Selon l’étude, une personne infectée sur quatre n’a eu aucun symptôme. Et pour les autres qui ont eu des signes de la maladie, une contamination sur deux s’est faite avant qu’apparaissent les premiers symptômes. La période de contagiosité est maximale deux à trois jours avant les premiers signes et jusqu’à huit jours après. Les scientifiques rappellent alors l’importance du port du masque et de la distanciation sociale.

Le JT

Les autres sujets du JT