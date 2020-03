Coronavirus : une femme de 95 ans guérie en Italie

Dimanche 22 mars, l’Italie a enregistré plus de 650 décès en 24 heures. La situation reste particulièrement compliquée dans le pays, premier foyer de Covid-19 au monde. Heureusement, il y a tout de même quelques petites notes d’espoir. En effet, une malade de 95 ans est guérie du Covid-19, à Modène (Italie). Alban Mikoczy, en duplex pour le 13 Heures, raconte : "Elle s’appelle Alma Clara Corsini et effectivement son visage et son petit sourire s’affiche à la UNE du journal local mais aussi des journaux du monde entier."



La doyenne des patients guéris

Le journaliste poursuit : "Elle est la doyenne des gens qui sont officiellement guéris." La patiente était entrée à l’hôpital début mars avec de grandes difficultés respiratoires et des problèmes pulmonaires, et ressort aujourd’hui guérie. "La maladie elle l’a vaincue en partie grâce à sa volonté", affirme le journaliste. Le pape François lui a rendu hommage, la malade ayant affirmé qu’elle avait beaucoup prié. Le patient zéro, âgé de 38 ans, va également sortir de l’hôpital lundi 23 mars. 7 000 patients atteints du Covid-19 ont vaincu la maladie en Italie.

Le JT

Les autres sujets du JT