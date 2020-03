Coronavirus : Sibeth Ndiaye en "appelle au civisme" concernant les marchés

Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran proposait dans certains cas d’interdire les marchés alimentaires publics ou couverts, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye pense jeudi 19 mars qu’il est important "que nos concitoyens qui ont aujourd’hui beaucoup de restrictions dans leurs sorties puissent accéder à une offre alimentaire de qualité qui se trouve aussi sur les marchés. (…) Ce que nous recommandons aux maires, qui sont ceux qui donnent l’autorisation d’ouverture de ces marchés, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait plus aucun stand qui ne vende pas de l’alimentaire", pour qu’il y ait un espacement géographique des étals. "On en appelle aussi au civisme de ceux qui sont vendeurs sur ces marchés et de ceux qui sont les acheteurs, on peut respecter les distances de sécurité", ajoute-t-elle.



Les députés travaillent sur l'état d'urgence

Alors qu’au moins 26 députés ont été testés positifs au Covid-19, l’Assemblée nationale doit reprendre ses travaux jeudi pour notamment examiner le projet de loi sur l’état d’urgence sanitaire, Sibeth Ndiaye estime qu’il est important d’avoir "un contrôle démocratique" et donc de réunir l’Assemblée en ces circonstances.