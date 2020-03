Coronavirus : quand l'épidémie fait bondir les ventes de "La peste" d'Albert Camus

C'est l'une des conséquences inattendues de l'épidémie de coronavirus Covid-19 : le carton en librairie du roman d'Albert Camus publié en 1947.

Le coronavirus Covid-19 fait peur mais il fait aussi lire. Si l'on en croit les derniers chiffres d'Edistat, le site des estimations de ventes de livres, le roman La peste d'Albert Camus connaît un fort regain d'intérêt depuis le début de l'année.



Comparé au même moment l'an passé, les ventes ont plus que doublé. Fin janvier, la version de poche Folio a ainsi culminé avec 1.700 exemplaires vendus en une semaine. Fin février, le boom des ventes se poursuivait, mais de façon moins spectaculaire, avec plus de 800 exemplaires écoulés en une semaine.

Une hausse des ventes de "La Peste" de Camus @Folio_livres durant les 8 premières semaines de 2020! Voici la comparaison des ventes de cet ouvrage en 2019 et 2020. @Lactualite donne envie de relire certains classiques ! pic.twitter.com/yBFbOwAMXs — Edistat (@edistat_actu) March 2, 2020

En Italie, "La peste" passionne aussi

Publié en 1947, le roman d'Albert Camus raconte la vie quotidienne des habitants d'Oran (période Algérie française), coupé du monde durant une épidémie de peste fictionnelle qui se déroule en 1940. On peut donc comprendre le regain d'intérêt à l'heure de l'épidémie de coronavirus. A ceci près que le roman était plutôt une allégorie de l'expansion de "la peste brune", c'est à dire du nazisme.



Les Français ne sont pas les seuls à s'intéresser au chef d'oeuvre d'Albert Camus. En Italie, le pays d'Europe le plus touché pour l'instant par le coronavirus, ce roman a atteint à la fin février le top des grandes plateformes d'e-commerce, rapporte La Répubblica. La peste est ainsi passé en un mois de la 71e position du classement "IBS" à la troisième place fin février, et ses ventes ont triplé.

Le film "Contagion" de Soderbergh cartonne

Un film connaît lui aussi une embellie inattendue. Alors que les recherches du mot contagion explosent depuis janvier sur Google, le thriller scientifique Contagion de Steven Soderbergh, sorti en 2011, s'est retrouvé en tête des téléchargements sur iTunes.

Film catastrophe au casting trois étoiles (Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Matt Damon, Jude Law, Lawrence Fishburne), Contagion raconte l'explosion mondiale d'une pandémie dévastatrice venue de Macao. Hors de contrôle, le virus qui ne cesse de muter est transmis aux hommes par des animaux (comme le coronavirus). Il va tuer 26 millions de personnes sur la planète dès le premier mois... Des chiffres sans commune mesure avec l'épidémie actuelle.