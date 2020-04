Coronavirus : les soignants racontent leur quotidien sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les soignants partagent leur quotidien en photos et vidéos. Des témoignages de plus en plus nombreux, comme celui d’une infirmière sur Facebook, qui annonce son départ pour Paris afin de renforcer le service de réanimation de l’hôpital Bichat. À chaque publication, elle reçoit des centaines de commentaires de soutien et de félicitations.

Des retours très positifs qui font chaud au cœur

Sur Instagram, l’équipe du service de réanimation de l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière tient un journal de bord depuis une dizaine de jours. Le compte possède déjà près de 14 000 abonnés. Intubation, trachéotomie, essai de nouveaux casques de protection, débriefings… toute une vie en images. Le compte suscite des retours très positifs. Même la maternité de l’hôpital Tenon, à Paris, a ouvert son propre compte pour partager cette période inédite. Des témoignages comme des fenêtres sur leur quotidien, pour partager leur combat contre le Covid-19.