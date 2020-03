Coronavirus : les mesures prises en métropole s'étendent désormais aux territoires ultramarins, annonce la ministre des Outre-mer

Les lieux "recevant du public non indispensables à la vie du pays" seront fermés "jusqu’à nouvel ordre", explique Annick Girardin.

" J'en appelle à votre citoyenneté." Dans une allocution solennelle prononcée dimanche 15 mars, la ministre des Outre-mer annonce que les mesures prises en métropole pour lutter contre l'épidémie de coronavirus s'étendent désormais aux territoires ultramarins, à l'exception de ceux du Pacifique.

Après avoir réuni les préfets des départements et régions d'Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion et Mayotte), de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon, Annick Girardin a décidé, "en accord avec le Premier Ministre", que les mesures "s'appliqueraient toutes à compter de ce soir dans ces territoires". Ainsi, "les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays seront fermés jusqu’à nouvel ordre, explique la ministre. Tous les services essentiels à la vie de nos concitoyens resteront ouverts mais je vous demande, dans la mesure du possible, de limiter vos déplacements au strict nécessaire."

Il nous faut tout faire pour freiner la propagation de ce virus.Annick Girardin, ministre des Outre-merdans une allocution solennelle

Annick Girardin rappelle que les gestes barrières "sont essentiels". "Nos territoires d’outre-mer ne sont pas épargnés par cette pandémie qui s’ajoute à l’épidémie de dengue pour certains", dit-elle. Avant d'ajouter : "Le Premier ministre a été clair, ce que nous devons faire en ce moment, c’est tout simplement d’éviter au maximum de se rassembler, de limiter les réunions amicales et familiales, de n’utiliser les transports en commun que pour aller au travail et seulement si la présence physique au travail est indispensable, de ne sortir de chez soi que pour faire ses courses essentielles et de faire un peu d’exercice."