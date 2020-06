Coronavirus : les Français pourront retourner en Espagne qui rouvre ses frontières avec les pays de l'Union européenne le 21 juin

Tous les pays de l'Union européenne sont concernés sauf le Portugal qui devra attendre le 1er juillet.

Nouvelle étape du déconfinement en Espagne. L'état d'alerte du pays va être levé le 21 juin prochain, jour où sera également rétabli la libre circulation avec tous les pays de l'Union européenne, a annoncé dimanche 14 juin le chef du gouvernement Pedro Sanchez lors d'une allocution télévisée. Seule la frontière terrestre avec le Portugal restera fermée jusqu'au 1er juillet, date initialement prévue pour la réouverture des frontières espagnoles. Celles-ci étaient fermées depuis le 16 mars à cause de la pandémie de coronavirus.

Les voyageurs de pays non-européens devront au moins attendre jusqu'au 1er juillet

Depuis la mi-mars, l'Espagne avait imposé un des confinements les plus stricts au monde. Un prudent déconfinement avait été entamé mi-mai. La réouverture des frontières le 21 juin entraînera automatiquement la levée de la quarantaine imposée depuis le 15 mai aux voyageurs arrivant en Espagne. L'annonce du chef du gouvernement espagnol intervient alors que Bruxelles avait appelé jeudi "tous les Etats membres à lever toutes les restrictions aux frontières intérieures lundi" 15 juin.

L'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie avec plus de 27.000 morts, est la deuxième destination touristique mondiale et le secteur y pèse 12% du PIB. A partir du 1er juillet, l'Espagne, comme les autres pays de l'UE, commencera à rouvrir ses frontières aux voyageurs venant de pays non-européens où la situation de l'épidémie "est similaire ou plus favorable" que dans l'UE, a précisé Pedro Sanchez.