Coronavirus : les Etats-Unis dépassent les 3 millions de cas (soit un quart des contaminations dans le monde)

Le chiffre de l'université Johns-Hopkins a été confirmé par le vice-président Mike Pence.

Les Etats-Unis totalisent plus de 3 millions de cas confirmés de coronavirus, selon l'université américaine Johns-Hopkins qui fait référence dans le suivi de l'épidémie. Cette barre symbolique, qui représente un quart des contaminés dans le monde, a été franchie mercredi 8 juillet.

Le chiffre record de cas confirmés a été confirmé par le vice-président Mike Pence : "A ce stade, nous avons testé plus de 39 millions d'Américains. Parmi eux, plus de trois millions d'Américains ont été testés positifs et plus d'1,3 million d'Américains se sont rétablis".

Toujours selon l'université, le pays totalise 131 594 morts à cause de l'épidémie. Selon le professeur Anthony Fauci, directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, et plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement américain, la gestion de la pandémie par les Etats-Unis "n'a vraiment pas été bonne", et que le pays était toujours "embourbé jusqu'aux genoux" dans la première vague de la pandémie.

Donald Trump estime avoir "fait du bon travail"

Après une stabilisation de l'épidémie dans ses premiers foyers, notamment à New York, les Etats-Unis connaissent depuis quelques semaines une flambée des infections dans le Sud et l'Ouest. Les indicateurs sont au rouge dans plusieurs des Etats les plus peuplés, comme le Texas et la Floride.

Economy and Jobs are growing MUCH faster than anyone (except me!) expected. Job growth is biggest in history. China Virus Mortality Rate is among the LOWEST of any country. Shaping up for a good third quarter, and a great next year! NASDAQ at new record high, 401k’s way up!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

Malgré ces chiffres, Donald Trump répète à longueur de tweets que son pays voit le bout du tunnel et vante les bons chiffres de l'économie américaine. Le président américain déclarait en conférence de presse mardi: "Nous sommes en bonne position (...) Nous avons fait du bon travail. Je pense que d'ici deux, trois, quatre semaines, nous serons dans une excellente position". Le même jour, le pays a annoncé son départ de l'Organisation mondiale de la santé, qui sera effectif en 2021.