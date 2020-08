Coronavirus : les autorités mettent l\'accent sur le dépistage

Alors que la France a enregistré, dimanche 16 août, plus de 3 000 nouveaux cas de Covid-19 pour le second jour consécutif, où en est-on du dépistage ? Est-ce facile de passer un test ? "Sur le papier, c’est très simple. On le rappelle, il y a deux types de tests : les tests sanguins et les tests virologiques. Ces derniers sont les plus répandus, mais il faut prendre ses précautions, car les files d’attente pour passer ces tests prennent parfois plusieurs heures", souligne le journaliste de France Télévisions, Florent Boutet, sur le plateau du 8 Heures.

Un dépistage obligatoire dans certains cas

Les tests virologiques sont totalement gratuits, car remboursés par la Sécurité sociale, et ils peuvent se faire sans ordonnance, même sans symptômes. "L’objectif des autorités, c’est bien qu’un maximum de personnes se fassent dépister pour chasser le coronavirus. Et pour trouver le centre le plus proche de chez soi, on peut se rendre sur le site du ministère de la Santé. (…) Dans certains cas, il est obligatoire de se faire dépister, par exemple si vous voulez voyager vers les Outre-mer, la Belgique et le Maroc", rappelle le journaliste.

