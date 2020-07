Tests Covid : comment les différencier ?

Les tests rapides d’orientation diagnostic (TROD) sont désormais disponibles en pharmacies. Ce sont des tests sanguins vendus sans ordonnance de 15 a 25 euros non remboursés, qui permettent en quelques minutes de savoir si la personne testée a été en contact ou non avec le virus. Véronique Nouri, pharmacienne, explique : "Si on découvre un résultat positif, on l’oriente vers un laboratoire d’analyse pour refaire une vérification de sa sérologie, pour voir si une immunité s’est développée".

Des tests sérologiques sur ordonnance

Sur ordonnance, les laboratoires d’analyses médicales proposent ensuite les tests dits sérologiques qui sont remboursés. Ces prises de sang détectent tous les anticorps caractéristiques d’une réponse immunitaire à la Covid-19. Mais les tests les plus répandus et les plus importants pour vaincre l’épidémie restent les tests virologiques ou tests PCR : des prélèvements effectués dans le nez pour détecter directement la présence du virus.