Coronavirus : le gouvernement met en place un dispositif spécial pour informer les Français en Chine

Le ministère français des Affaires étrangères a mis en place un dispositif spécifique d'information de ses ressortissants, jeudi 23 janvier, face à la propagation depuis la Chine d'un coronavirus qui mobilise les autorités sanitaires au niveau mondial, a-t-il annoncé dans un communiqué. "Un dispositif spécifique et permanent de suivi et de réponse aux préoccupations des Français a été mis en place par le Centre de crise et de soutien du ministère (..) en coordination avec l'ambassade de France à Pékin et l'ensemble de nos consulats généraux en Chine", est-il précisé.

La France dispose de sept consulats dans ce pays dont un à Wuhan (centre), la métropole de 11 millions d'habitants d'où est parti le nouveau virus qui a commencé à se répandre dans le monde. La ville abrite plusieurs usines des constructeurs automobiles français Renault et PSA Peugeot Citroën.

Le consulat de Wuhan joignable 24h/24

L'épidémie a contaminé depuis décembre plus de 570 personnes et fait 18 morts, selon un dernier bilan. A l'exception d'une, les personnes décédées ont toutes succombé à Wuhan ou dans sa province, le Hubei.

Les représentations diplomatiques françaises seront fermées au public de vendredi à mardi en Chine en raison des festivités du Nouvel an chinois. Le consulat de Wuhan restera toutefois joignable 24 heures sur 24 par téléphone, selon les informations disponibles sur le site internet de l'ambassade.