DIRECT. Nouveau coronavirus : une deuxième ville mise en quarantaine près de Wuhan en Chine

Ce qu'il faut savoir

La ville chinoise de Huanggang suspend la circulation des bus et des trains à partir de jeudi 23 janvier en fin de journée, en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la télévision publique de la ville. Les autorités ont également ordonné la fermeture des cinémas et des cybercafés et demandent aux citoyens de ne pas quitter la ville. Huanggang est proche de Wuhan, ville au cœur de l'épidémie. La métropole de Wuhan a été mise en quarantaine et aucun transport ne peut en sortir.

Au moins 17 morts. Les autorités chinoises ont confirmé 571 cas et 17 morts. Plus tôt, les autorités ont précisé que 393 autres cas suspects avaient été signalés.

Un nouveau type de coronavirus. La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus, une famille comptant un grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme (comme un rhume) mais aussi d'autres plus graves comme le Sras.

Une réunion spéciale de l'OMS. A Genève, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a salué les mesures "très, très fortes" prises par la Chine, estimant qu'elles allaient "diminuer" les risques de propagation hors de ses frontières. A la suite d'une réunion spéciale, l'organisation pourrait décider de déclarer l'"urgence de santé publique à portée internationale".