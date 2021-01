Coronavirus : la réouverture des restaurants repoussée ?

A. Girault-Carlier, J. Baeza, V. Gaglione, S. Giaume, C. Chabaud, E. Noel, M. Damoy

A. Girault-Carlier, J. Baeza, V. Gaglione, S. Giaume, C. Chabaud, E. Noel, M. Damoy

Angélique Dumontet, restauratrice à Montpellier (Hérault), comptait rouvrir le 20 janvier. Malgré la vente à emporter, elle arrive à peine à payer son loyer et ses charges. Depuis lundi 4 janvier, au matin, elle entend que les restaurants pourraient rester fermés encore plusieurs semaines. "On trouve que c'est assez injuste, quand on voit que les grandes surfaces peuvent ouvrir, que les grands magasins peuvent ouvrir", regrette-t-elle.

Des pertes estimées à 32 milliards d'euros



Même si un report n'est pas encore confirmé, pour plusieurs membres du gouvernement, la date de réouverture, prévue le 20 janvier, semble peu probable. La décision définitive est attendue dans les prochains jours. Sur le plateau du 19/20, la journaliste Maeva Damoy, rapporte des chiffres inquiétants pour la restauration, fragilisée par la crise : "32 milliards d'euros, ce sont les pertes estimées de chiffre d'affaires. La principale organisation professionnelle du secteur anticipe même 30 000 fermetures d'établissements et 200 000 emplois menacés en 2021."

