Coronavirus : la rédaction du 20 Heures répond à vos questions

Sait-on estimer quand le pic de malades infectés par le coronavirus Covid-19 sera atteint en France ? “Tout est basé sur des modélisations, et on voit la vague qui arrive par région donc c’est difficile de savoir si cela sera un seul pic national ou des pics régionaux. Mais on estime raisonnablement qu’autour de la mi-avril disons, le pic pourrait être franchi et on pourra commencer à voir une décrue. Encore une fois ce sont des modélisations, et avec le confinement on ne sait pas exactement quel va être l’impact”, explique le médecin Damien Mascret en direct du plateau du 20 Heures.

“Il faut donc avoir en plus un masque de protection”

Les visières de protection faciale en polycarbonate sont-elles efficaces ? “On va dire qu’elles sont efficaces d’une certaine façon, elles évitent les projections, elles sont effectivement lavables à condition de respecter bien sûr les normes du fabricant, du constructeur, mais évidemment pour des gestes invasifs comme ceux qui sont faits à l’hôpital il y a des vaporisations. Il faut donc avoir en plus un masque de protection”, poursuit le docteur Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT