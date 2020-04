Coronavirus : la Ligue de football professionnel officialise l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, le PSG est sacré champion

Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a voté, jeudi après-midi, la fin officielle de la saison 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2.

Un nouveau titre... sans terminer la saison. Réunie en conseil d'administration, jeudi 30 avril, la Ligue de football professionnel (LFP) a officialisé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, écourtée d'une dizaine de rencontres par l'épidémie de Covid-19. La LFP a décidé de fait d'attribuer le titre de champion de France de Ligue 1 au PSG, le troisième d'affilée pour le club de la capitale. Derrière le PSG, l'Olympique de Marseille termine second de la saison et sera donc, lui aussi, qualifié pour la Ligue des champions.

La LFP semble privilégier le classement qui prend en compte tous les matchs, y compris ceux de la 28e journée, qui n'a pas été complète. Si ce scénario (qui doit être adopté formellement à la mi-mai) est bien retenu, le Stade rennais serait 3e, Lille 4e, Reims 5e et Nice 6e. L'Olympique lyonnais, à la 7e place, ne serait pas qualifié, en l'état, pour la Ligue Europa, contrairement aux trois clubs précédents. Les deux équipes reléguées en Ligue 2 seraient Amiens (19e) et Toulouse (20e). Les deux premiers de Ligue 2, respectivement Lorient et Lens, seraient eux promus en Ligue 1.



>> Coronavirus : suivez les effets de l'épidémie dans notre direct

En présentant son plan de déconfinement de la France devant les députés, mardi 28 avril, Edouard Philippe avait sifflé la fin de la partie en annonçant que "la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre".