Coronavirus : des masques pour manger et boire

"Le masque sera ouvert quand vous voudrez manger, et donc il sera simple d’aller au restaurant, et d’être dans des lieux publics pour manger et boire", explique Asaf Gitelis, de l’entreprise Avtipus Patents and Inventions. "Le masque sera ouvert mécaniquement, soit par une télécommande, soit automatiquement, quand la fourchette approche du masque, et vous êtes donc protégés contre le virus et les gens assis à côté de vous", précise-t-il.

Des avis partagés

Lorsque le masque est montré dans les rues, les avis sont partagés. Certains pensent que ce masque est un incontournable, tandis que d’autres sont circonspects. "Je ne pense pas que cela soit très pratique", affirme une passante. La crise du coronavirus aura eu pour bénéfice de réveiller la créativité de beaucoup. Il convient maintenant de savoir si ce masque pourra être produit en quantité, et s’il sera efficace.