Coronavirus : des masques cousus main pour les soignants

La solidarité en faveur du corps médical continue de s'organiser lundi 13 avril, au 28e jour du confinement. Dans les Hauts-de-Seine, tout un réseau s'est organisé autour de deux habitantes de Meudon. Armées de leur machine à coudre, les Franciliennes confectionnent des blouses pour le personnel soignant. Depuis le début de l'épidémie, le corps médical fait face à d'importantes pénuries de matériel, comme des masques. Lundi, elles sont en pleine confection de 100 masques pour le personnel d'un Ehpad.



"Tout a été externalisé "

"Tout a été externalisé et du coup, voilà, on se retrouve dans une situation où ce sont nous les petites couturières dans nos maisons avec nos machines à coudre qui habillons le personnel soignant", explique Catherine Quesney, bénévole de l'initiative "Over the blues Meudon". Ces activistes d'un nouveau genre espèrent à présent que d'autres couturières des communes alentour suivront bientôt leur fil.

Le JT

Les autres sujets du JT