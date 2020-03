Coronavirus : comment les écoles s'organisent ?

Sortie de classe pas ordinaire vendredi 13 mars pour les élèves, la dernière avant un bon moment. "On va avoir des devoirs sur papier pour l'instant, et après on aura sûrement d'autres informations par la suite", explique une mère de famille, qui a reçu un mail de l'école. Une application permettra de travailler et d'échanger avec les enseignants. Rester connecté, c'est désormais le mot d'ordre.

Des millions de connexions simultanées à gérer

À Grenoble (Isère), une enseignante anime un cours en visioconférence. "Je fais vraiment un cours collectif, mais comme je le mènerai en classe", précise Audrey de Vialar, professeure de français. Autre outil à venir pour les 12 millions d'élèves : la plateforme numérique du CNED, l'enseignement à distance. "On est sur cinq millions de connexions simultanées sur la partie école, cinq millions de connexions simultanées sur la partie collège et la même chose pour le lycée. On pourrait potentiellement supporter 15 millions de connexions simultanées pour 12 millions d'élèves", assure Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire. Collégiens et lycéens pourront s'appuyer sur leur espace numérique de travail.

