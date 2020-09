Coronavirus : bientôt un médicament ?

Une molécule gardée secrète permettrait de traiter l’infection au Covid-19. C’est ce qu’on découvert des chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille (Nord), les seuls au monde à avoir identifié la molécule. "Ce serait un médicament qu’on prend le plus tôt possible, dès qu’on a confirmation que l’on est infecté par le virus. L’idée étant de réduire la charge virale le plus vite possible pour deux raisons : la première, réduire la période de contagion des patients infectés, et la deuxième éviter que ces patients puisse passer vers des symptômes plus graves", explique Terence Beghyn, chercheur et président-fondateur d’Apteeus.

Une découverte

Les chercheurs ont utilisé une chimiothèque, une bibliothèque de molécules. Au total, plus de 2 000 molécules ont été testées. Les cultures ont ensuite été analysées par le docteur Sandrine Belouzard, du CNRS, l’une des seules spécialistes des coronavirus en France. Les chercheurs cherchent désormais à débloquer 5 millions de fonds pour débuter les essais cliniques sur des patients atteints du Covid-19. La commercialisation pourrait être effective en 2021.

Le JT

Les autres sujets du JT