Coronavirus : attention aux fausses informations

C’est important de faire passer un message clair aux téléspectateurs. On croule sous les intox sur le coronavirus. On en reçoit tous les jours sur les messageries et les réseaux sociaux. Ces messages sont envoyés soi-disant par quelqu’un de l’administration ou un médecin qui connaît bien l’affaire. Il faut se méfier. Ne partagez pas des informations qui ne sont pas sourcées, c’est notre responsabilité à tous, insiste Julien Pain, journaliste vérificateur d’informations de France Télévisions.

Le message vocal du Dr Goldstein, chef du service des urgences de Lille, à sa fille Charlotte est faux. Dans le Nord, on n’est pas en train de faire le tri en ce moment entre les patients en réanimation. En revanche, Patrick Goldstein est bien le patron des urgences de Lille et il est atterré : "Ce message est un tissu d’ineptie. Je confirme que les urgences ne sont pas saturées".



