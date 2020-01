Coronavirus : Air France annule tous ses vols depuis et vers la Chine

Jeudi 30 janvier, Air France a annoncé suspendre tous ses vols au départ et à l'arrivée de Chine jusqu'au 9 février. Cette décision a déjà été prise par de nombreuses compagnies aériennes. La Chine est de plus en plus isolée au moment où on assiste à un pic de décès, 170 morts.