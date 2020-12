Malgré le confinement, les artistes du Cirque d'hiver Bouglione de Paris poursuivent leurs répétitions

Ils auront joué leur spectacle "Dingue!" pendant 10 jours aux vacances de la Toussaint, avant de devoir baisser le rideau pour cause de confinement dès le début de la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19.

Si le show, qui comporte un numéro de dressage de chevaux, un tour de hula hoop ou la venue d'un maître des ombres chinoises, n'a pas eu la visibilité escomptée pour le moment, la troupe n'a pas baissé les bras.

Dans les coulisses du Cirque d'hiver Bouglione à Paris, les artistes continuent à s'entraîner avec assiduité pour ne pas perdre leurs automatismes, leur forme physique, et offrir une performance encore meilleure au public lors de la réouverture des lieux, prévue au plus tôt le 7 janvier 2021 selon l'évolution de la situation sanitaire.

Une pause qui ramollit les jambes

"Au-delà de deux jours de repos, on perd déjà de la masse musculaire. C'est-à-dire que si on fait trois jours de repos, on le sent le quatrième jour qu'on a perdu de la force", confie Adèle, une acrobate du cirque Bouglione. Pendant le premier confinement, les membres de la troupe n'avaient pas eu le droit de s'entraîner. Une décision qu'ils avaient mal vécue. Cette fois, les mesures plus souples du second confinement leur ont permis de ne pas perdre complètement le sourire...