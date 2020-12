Insolite : coup de foudre à l'Ehpad

Arlette Martinez, 82 ans, et Jean-Pierre Girard, 84 ans, ne se quittent plus depuis le premier confinement. Tombés amoureux un jour de mars, Arlette raconte : "Il est venu manger un jour et j'ai dit 'oulala celui-là d'où il sort', il me faisait des sourires en coin et deux jours après j'ai posé ma main et il me la mise dessus." Un soir, Jean-Pierre raccompagne Arlette "et puis il m'a embrassée", rapporte-t-elle.

"J'ai trouvé le bonheur"

Les deux tourtereaux se découvrent des points communs, une enfance en Algérie pour elle, lui y a travaillé comme gendarme. Mais alors que leur idylle commence, le confinement est instauré. Arlette est au deuxième étage, lui au premier, ils n'ont plus le droit de se voir mais bravent l'interdit. Arlette se rend dans la chambre de Jean-Pierre, "tous les jours, je me disais 'mais tu es folle', en réalité je ne suis pas folle, j'ai trouvé le bonheur et l'amour en même temps".

