Covid-19 : vers un confinement de la région des Hauts-de-France ?

Un nouveau tour de vis pourrait bientôt être annoncé dans les Hauts-de-France, jeudi 18 mars. “Ce n’est pas vraiment une surprise ici, tant les indicateurs sont dans le rouge”, constate la journaliste Alice Rougerie en direct de Lille (Nord), pour le 19/20 de France 3, mercredi. Dans le département, le taux d’occupation des lits dans les services de réanimation des hôpitaux est de 120 %. “C’est pire que lors de la deuxième vague, et c’est à peine moins que lors du premier confinement”, ajoute-t-elle.

Rien n’est tranché

Les transferts de patients se multiplient, une quarantaine ont eu lieu ces dernières semaines. Si la région de Dunkerque est confinée depuis trois week-ends, tout le Nord, y compris Lille et Valenciennes, est dans le rouge et se voit obligé d’évacuer des patients vers d’autres centres hospitaliers, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine ou encore en Belgique. “L’hypothèse d’un confinement régionalisé le week-end de tout notre territoire est sur la table, mais rien n’est tranché, et encore ce soir, des discussions ont eu lieu avec des élus locaux”, conclut la journaliste.